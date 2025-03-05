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Terminated federal worker joins Pressley in D.C.
Congresswoman Ayanna Pressley brought Everett's Claire Bergstresser as a guest to President Trump's address last night.
Bergstresser worked for the last several years as an Equal Opportunity Specialist for US. Department of Housing and Urban Development. A couple weeks ago, Elon Musk's Department of Government Efficiency, or DOGE, cut her position.
Bergstresser joins WBUR's All Things Considered to share her message for President Trump.
This segment aired on March 5, 2025.