¿Por Qué Leo Ferris Todavía No Está En El Salón De La Fama De Naismith?

Traducido por El Planeta Media. Or, here in English.

En marzo de 2017, recibí un correo electrónico de un hombre llamado Christian Figueroa. Me dijo que su tío abuelo Leo Ferris fue el co-creador del reloj de lanzamiento de baloncesto. Pero por razones que Figueroa no entendió, Leo nunca recibió el crédito.

Algunos dicen que el reloj de lanzamiento "salvó" a la NBA. Y eso no es exagerado.

"Solo para darles la importancia de esto", explicó el periodista Sean Kirst , "Bill Himmelman, el historiador de la NBA durante muchos años, dijo una vez: 'Hay dos momentos importantes en la historia del baloncesto. Está el momento en que el Dr. Naismith clava una canasta de duraznos en la pared. Y está el momento en que encienden el reloj de 24 segundos'".

Pero a medida que profundizaba en la historia, me di cuenta de que Leo Ferris era importante para algo más que “salvar” la NBA. Ayudó a crearlo, al forzar la fusión de dos ligas rivales, la NBL y la BAA, el 3 de agosto de 1949. Es probable que ninguna de las dos ligas hubiera sobrevivido si continuaran compitiendo entre sí.

"Entonces se puede argumentar que si un meteorito hubiera caído sobre Leo en ese momento, debería estar en el Salón de la Fama del baloncesto", dijo Kirst.

Leo Ferris (segundo de izquierda a derecha) y representantes de la NBL y BAA se dan la mano después de acordar la fusión que crearía la NBA en 1949. (John Lent/AP)

Cuando Sean Kirst y yo hablamos en 2017, realmente no entendía por qué Leo no había recibido el crédito que se merecía.

Pero el año pasado, Kirst decidió que quería escribir una historia sobre el cumpleaños número 70 de la NBA.

"Entonces me comunico con la NBA", me dijo Kirst más tarde. "Y yo digo, '¿Qué están realizando ustedes (NBA) por su 70 aniversario?' Soy totalmente ingenuo. Al principio solo hubo silencio, ninguna respuesta. Y luego recibí un correo electrónico que decía: "Bueno, nuestro 75 aniversario es en 2021". Así que hago algunas matemáticas y los números no dan.

"Sabes, es como, 'No, claro que no lo es'. Algo completamente absurdo. No tiene sentido ".

En 1949, la NBA fue anunciada como una liga nueva, y Leo Ferris fue elogiado como el orquestador de la fusión. Pero a partir de la década de 1960, la NBA comenzó a cambiar la narrativa.

"Yo diría que, por desgracia, como el tiempo ha pasado, las personas asociadas con la NBL -la mitad de ellos asociados con la NBA- perdieron poco a poco, supongo, su poder para ayudar a mantenerlo vivo y contar estas historias," dijo el historiador Curtis Harris. "Y la gente de la BAA obtuvo un poder cada vez mayor sobre la narrativa y han podido, en esencia, reescribir los orígenes de la NBA".

Los ex equipos de la NBL ganaron los primeros seis campeonatos de la NBA. Pero mientras los equipos de la NBL de la pequeña ciudad dominaban en la cancha, Sean Kirst dice que los propietarios de la BAA en las grandes ciudades dominaban en la sala de juntas.

"El verdadero crimen de esto, la verdadera vergüenza, es que es un rencor de hace 70 años que todavía se mantiene y se sigue desarrollando", dice Kirst.

Una Oportunidad Para Arreglar Las Cosas

El Salón de la Fama de Naismith se sometió a una renovación de $ 23 millones de dólares este año. Y Christian Figueroa esperaba que el Salón pudiera aprovechar esta oportunidad para reconocer mejor a su tío abuelo.

Figueroa visitó por primera vez el Naismith hace unos años. Cree que fue 2017.

"E inmediatamente cuando fuimos a la sección de historia del baloncesto, mi esposa vio a Leo en una de las fotos", dice Figueroa. "Luego en un par de fotos más aparecía de nuevo. Y pensé, 'Dios mío, esto es maravilloso. Qué genial'".

Pero la emoción de Figueroa no duró mucho. Porque cuando miró las leyendas de esas dos fotos, se dio cuenta de que el nombre de Leo no estaba en la lista.

"No todos los nombres de quienes aparecían en las fotos estaban incluidos en las leyendas, pero había miembros que sí estaban en el listado", dice Figueroa. "Entonces yo estaba como, 'Oh, está bien. Cuando llegue a casa, los contactaré a ellos y les diré,' Oye, ¿hay alguna forma de que puedas incluir su nombre?'".

A continuación, Figueroa revisó la exhibición del reloj de 24 segundos.

"No se mencionó a Leo Ferris. Se trataba muy específicamente de Danny Biasone, 100 por ciento su crédito", recuerda.

Figueroa pensó que el Salón simplemente no sabía sobre la contribución de Leo. Y no esperaba que creyeran en su palabra.

"Evidencia. Necesitaba presentar evidencia", dice.

Así que Figueroa reunió fotos y recortes de periódicos y fotocopias de contratos, cartas, cualquier cosa que pudiera encontrar que probara el lugar de su tío en la historia. En total, envió al Salón 150 páginas de pruebas.

Pero no recibió respuesta.

El Salón Reabre

Hace un par de meses, cuando el Salón reabrió después de la renovación de $ 23 millones, Figueroa fue inmediatamente de visita.

Se dirigió directamente a la sección de Historia del baloncesto. Pero cuando llegó allí, descubrió que las dos fotos de Leo habían desaparecido.

"Así que fui a las exhibiciones virtuales y comencé a ingresar nombres. Comencé a hacer click en botones, en imágenes", comenta. "Y en pocas palabras, la mayor parte, por no decir toda la historia de la Liga Nacional de Baloncesto fue básicamente eliminada. Fue muy impactante. Lo fue. Fue muy frustrante".

'Compañero Leo Ferris'

Figueroa siguió buscando, haciendo click en los nombres en la exhibición virtual, y finalmente, encontró una mención al reloj de lanzamiento en una breve mención al miembro del Salón de la Fama Dolph Schayes. Decía: "El propietario de Syracuse, Danny Biasone, y su compañero Leo Ferris impulsaron la creación del reloj de lanzamiento".

Christian tomó una foto de la única referencia que encontró a su tío abuelo en las nuevas exhibiciones virtuales de Naismith. (Cortesía de Christian Figueroa)

"No usaron la palabra ejecutivo. No usaron la palabra gerente general", dice Figueroa. "Y, ya sabes, como miembro de la familia, independientemente de cuál fuera su intención, no pude evitar sentirme insultado".

Christian Figuroa tiene cuidado con sus palabras. No quiere avergonzar al Salón de la Fama de Naismith y perjudicar las posibilidades de que su tío abuelo sea admitido. ¿Y quién puede culparlo? Al forzar la fusión que creó la NBA, Leo Ferris avergonzó a los poderosos hombres a cargo y, a cambio, trataron de borrarlo de la historia.

Solo tengo la plataforma que Only A Game me ha brindado por un tiempo más, y voy a usar mi tiempo para decir esto:

Es posible que en realidad a las personas no les importe quién ingresa en un salón de la fama del deporte, especialmente con todo lo que está sucediendo en este momento. Y eso está bien.

Pero la verdad importa.

La historia es importante.

Y el rencor de 70 años no debería impedir que Leo Ferris obtenga el reconocimiento que se merece.