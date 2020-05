Support the news

Lloyd dijo que el dinero del rescate federal no será una panacea. Pero podría ayudar a algunas compañías a sobrevivir una crisis que muchos comparan con los peores períodos en la historia de Estados Unidos.

"No todos van a lograrlo, seamos realmente claros, porque esta es una tormenta muy, muy oscura", dijo Lloyd. "Veremos ganadores y perdedores, y aquellos que tengan un acceso más rápido a los recursos tendrán una mejor oportunidad de ganar".

Mateo dice que el negocio recibió menos de $20,000, no una cantidad enorme, pero suficiente para mantener las luces encendidas y contratar si es necesario.

Junto con sus tres hermanos, Mateo es dueña de Catracho's, un restaurante hondureño en Chelsea. Ella dijo que pasó por un banco tradicional para solicitar PPP en la primera ronda y no tuvo éxito. Luego, con la ayuda de una organización local, recurrió a PayPal, una de las compañías de tecnología financiera a la que se le permitió procesar dinero PPP en la segunda ronda.

Nelson está alentando a las empresas que no han solicitado, a participar. Para la segunda ronda, dijo, la SBA está tomando más medidas para asegurarse de que incluso las empresas más pequeñas reciban ayuda.

"Podemos decir que los negocios están abiertos durante todo el día", dijo, "pero si los clientes no se sienten seguros de regresar y comprar... estas son las cosas que están impactando lo que están pasando nuestros distritos comerciales del centro de la ciudad".

E incluso cuando las empresas vuelvan a abrir, dijo, habrá otro problema: ¿comerán, comprarán y gastarán dinero en Chelsea -un epicentro del coronavirus en Massachusetts- si no hay una vacuna?

Mientras que otras cámaras de comercio en todo el país están hablando de celebrar una "gran reapertura", Cuthie dijo que no puede comprender tener esa mentalidad.

Oliveros dijo que hay dos obstáculos principales para obtener el dinero: muchos de estos negocios no tienen su contabilidad en orden, lo que los pone en una gran desventaja frente a las pequeñas empresas con hasta 500 empleados, el número máximo permitido en el programa. Segundo, cuando uno o más propietarios son indocumentados, explicó Oliveros, el gobierno no les permite calificar.

"Me duele decir esto", dijo Gladys Oliveros, quien encabeza esta organización. "Todas las barberías, las peluquerías, los estudios de fotografía, las tiendas de ropa. Ninguno de ellos ha podido [obtener dinero de rescate], ni lo podrá hacer".

Y no está sola.

Gallego solicitó recibir fondos bajo el Paycheck Protection Program (PPP) de $659.000 millones, un fondo masivo de rescate federal creado para ayudar a las pequeñas empresas por orden de llegada. Seis semanas después, Gallego todavía no ha recibido ningún dinero.

“Nosotros hemos aplicado a todas las ayudas y préstamos que nos han dicho. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda”.

A pesar de que estos son negocios esenciales, ella asegura que sus ganancias han bajado en un 80 por ciento en los últimos dos meses, y que está perdiendo dinero. Algunos de sus clientes tienen miedo de salir de casa, y otros simplemente no tienen dinero para comprar comida.

This segment aired on May 13, 2020.