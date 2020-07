Traducido por El Planeta Media. Or, here in English.

Carolina vive en East Boston con su esposo y sus cuatro hijos, incluyendo una bebé que nació al comienzo de la pandemia, en marzo. Poco después del nacimiento, ambos padres perdieron sus trabajos en el sector de la limpieza, y como son indocumentados, no pudieron obtener el tipo de beneficios federales que han ayudado a otros en el estado a mantenerse al día con los pagos de la renta.

"Como madre, estoy muy preocupada por no tener dinero para pagar el alquiler", dijo con cara de preocupación, sentada en un sofá de su sala de estar. "Mis hijos me han visto llorar y me han preguntado si nos tenemos que ir a la calle".

Acordamos usar solo el primer nombre de Carolina porque la familia teme repercusiones legales debido al estatus migratorio de la pareja.

Ahora la familia debe $6,000 por tres meses de renta atrasada, y el propietario ha amenazado con tomar acciones legales.